Посёлок городского типа Селенгинск, Бурятия, 21 июня, 2016, 14:26 — ИА Регнум. Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат вышел из кризиса 2013 года и работает без убытков: чистая прибыль в январе-марте 2015 года составила 1,3 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 21 июня, в правительстве Бурятии.

egov-buryatia.ru Селенгинский ЦКК

«По данным менеджмента, сейчас на предприятии ликвидированы основные технологические риски, имеется оборотный капитал, создана программа развития, реализация которой начнется в 2018 году», — говорится в сообщении республиканского правительства.

Генеральный директор Селенгинского ЦКК Лилия Деева заверила, что банкротство комбинату не грозит, сокращений работников не планируется: «Масштабную программу перепроизводства запустим в 2018—2019 годах».

Заместитель председателя правительства Бурятии Александр Чепик подчеркнул, что Селенгинский ЦКК в текущем году полностью рассчитается с долгами перед бюджетом, которые составляли более 250 миллионов рублей. Он добавил, что за 5 месяцев текущего года предприятие «уже погасило 187 млн руб. долгов перед бюджетом».

Напомним, кризис на Селенгинском ЦКК начался в 2013 году. Производство было остановлено из-за изношенного оборудования и долгов.

По данным портала «Информ Полис online», причиной послужило отсутствие оборотных средств и неэффективный менеджмент головной компании. Общая сумма задолженности по кредитам превысила 800 миллионов рублей. Нечем было платить за сырье и электроэнергию, а работники остались без заработной платы. Проблему с поставкой угля удалось решить после вмешательства властей республики. В декабре на предприятии сменился собственник. Контрольный пакет акций выкупила компания «Байл».

В конце июля 2014 года предприятие предоставило в Арбитражный суд документы, подтверждающие выплату всего долга. Однако вскоре стало известно, что сотрудникам некоторых цехов два месяца не выдавали зарплату, а из-за огромных долгов на комбинат перестали поставлять уголь. Сотрудники предприятия обратились за помощью к властям.

В 2015 году Минпромторг России включил комбинат в перечень системообразующих предприятий, которые могут претендовать на господдержку. ЦКК выделили 1,5 миллиарда рублей. Но, как сообщают СМИ Бурятии, недавно выяснилось, что эти средства так и не освоили.

Напомним также, Селенгинск относится к числу монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации с наиболее сложным социально-экономическим положением.