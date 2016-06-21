Брюссель, 21 июня, 2016, 14:26 — ИА Регнум. Мужчина, задержанный в торговом центре City2 в Брюсселе с «поясом смертника», психически неуравновешенный, а свой пояс со «взрывчаткой» он начинил поваренной солью, пишет газета La Derniere Heure со ссылкой на собственные источники.

tbn-tv.ru Соль

По данным издания, на вид мужчине около 26 лет. В полицию с заявлением о том, что на нем надет пояс шахида, злоумышленник позвонил сам. По словам очевидцев, нечто похожее на пояс на нем действительно было надето.

Полиция изъяла пояс и отправила его на экспертизу. Оказалось, что внутри находится пищевая соль. Взрывчатки не обнаружено, подозреваемый задержан.

Ранее в связи с угрозой взрыва была оцеплена территория ТЦ City 2. В центре Брюсселя образовались многокилометровые пробки.