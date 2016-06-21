Хельсинки, 21 июня, 2016, 14:19 — ИА Регнум. Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что претензии, высказанные по отношению к нему со стороны бывшего министра обороны Швеции Карин Энстрем из-за его предстоящей встречи с президентом России Владимиром Путиным, являются признаком её некоторой «отсталости от времени», передаёт Yle.

kremlin.ru Владимир Путин и Саули Ниистё на совместной пресс-конференции. 2015

Отмечается, что на саммите по безопасности, проходившем в городе Наантали (Финляндия), Эстрем выразила недоумение по поводу приглашения Путина в Финляндию. Ниинисте ответил, что по всему миру политики говорят о важности диалога с Москвой, несмотря на то, что России «надо дать понять, что она поступила неправильно».

При этом президент Финляндии обратил внимание на частую критику со стороны прибалтийских стран, но не ожидал этого от Стокгольма — «это что-то новенькое». Он подчеркнул, что и такие страны как США поддерживают диалог с Москвой. Россия же, по словам Ниинисте, не пытается давить на Хельсинки.

«По-моему, вы несколько отстали от времени», — сказал финский президент.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 июня в Москве состоялась встреча министра иностранных дел Финляндии Тимо Сойни и главы МИД России Сергея Лаврова. В этот день Сойни заявил, что очень надеется на предстоящий визит президента России.