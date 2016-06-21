Москва, 21 июня, 2016, 14:16 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что глава государства встретится с гендиректором «РусГидро» Николаем Шульгиновым 21 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, 21 июня Владимир Путин работает в Москве. С Шульгиновым президент обсудит доклад главы компании о том, что удалось сделать. Песков напомнил, что руководства «РусГидро» сменилось менее года назад.

Пресс-секретарь Путина также сообщил, что 21 июня у главы государства состоится международный телефонный разговор.

«РусГидро» является одним из крупнейших энергетических холдингов России и лидером в производстве энергии на базе возобновляемых источников.

По данным на 31 декабря 2015 г. 66,8% уставного капитала ПАО «РусГидро» принадлежит государству, а 33,2% — миноритарным акционерам.