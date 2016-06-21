Москва, 21 июня, 2016, 14:11 — ИА Регнум. При реконструкции объектов Военно-медицинской академии (ВМА) имени Кирова должен быть сохранён исторический облик зданий и внутренние интерьеры. Об этом сегодня, 21 июня, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки Санкт-Петербург, сообщили в Минобороны РФ.

mapio.net Военно-медицинская акадеия имени Кирова

«Нужно сохранить не только лучшие традиции отечественной медицины, но и тот дух, который здесь царит со времён Боткина и Пирогова», — подчеркнул Шойгу.

Министр обороны также осмотрел реконструированные здания, в которых расположены кафедра и клиника нейрохирургии и факультетской хирургии, ознакомился с оснащением модернизированных операционных блоков и посетил отремонтированное здание кафедры и клиники госпитальной терапии.

Отметим, некоторые здания Военно-медицинской академии (ВМА) имени Кирова имеют статус памятников федерального значении — это постройки XVIII—XIX веков.

Их реконструкция и модернизация завершилась в 2015 году, в частности реконструировано здание Естественно-исторического института, возведённое в 1863 году, где сейчас расположены кафедры химии, клинической биохимии и лабораторной диагностики, биологической и медицинской физики.

Всего в ходе первого этапа реконструкции исторических фондов академии, который завершился в 2015 году, было отреставрировано 10 зданий общей площадью 21 тыс. кв. метров. Строители максимально сохранили исторический облик памятников архитектуры. Сейчас начат второй этап реконструкции, это 27 объектов общей площадью 71,3 тыс. кв. метров.

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу находится с рабочей поездкой в Санкт-Петербурге. Шойгу уже побывал в Михайловской военной артиллерийской академии, где вручил учебному заведению орден Жукова за заслуги в обеспечении безопасности государства.