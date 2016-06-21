Санкт-Петербург, 21 июня, 2016, 14:16 — ИА Регнум. Следственные действия в Петербурге и Москве, проведенные сотрудниками ФСБ, подтвердили версию о сбыте функционерами «Саентологической церкви Санкт-Петербурга» товаров и услуг в нарушение установленных законом норм, а также о межрегиональном характере этой противоправной деятельности. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 июня в пресс-службе УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти Следственные действия по делу саентологов

Как отмечается, следственные действия проходили по 14 адресам в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и городе Москве. Обыски и выемки документов осуществлялись в офисах, кредитно-финансовом учреждении и жилищах предполагаемых нарушителей закона.

Основанием для этого стало возбужденное следственной службой петербургского УФСБ уголовное дело по ч. 2 ст. 171 УК РФ — «незаконное предпринимательство». По версии следствия, члены объединения граждан, именующих себя «Саентологической церковью Санкт-Петербурга», вели предпринимательскую деятельность без регистрации, извлекая доход в особо крупном размере.

«Следственные действия продолжаются», — отметили в пресс-службе УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти Анкета для вступающих в «Саентологическую церковь»

Напомним, по данным СМИ, в ходе сегодняшних следственных действий задержано порядка 10 сотрудников «Саентологической церкви».