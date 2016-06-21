Екатеринбург, 21 июня, 2016, 14:09 — ИА Регнум. В Екатеринбурге гроза оставила без электричества четверть города. Всего было обесточено пять подстанций, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

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Как сообщили в «МРСК Урала», ЧП произошло в 13:30 по местному времени. Без электроснабжения осталась западная часть Екатеринбурга.

Ситуация осложнилась тем, что одна из линий была отключена на время ремонта. Сейчас сотрудники филиала ОАО «МРСК Урала» — «Свердловэнерго» и ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» прилагают максимум усилий для оперативного вывода линии мощностью 110 киловатт из ремонта. Это позволит оперативно запитать обесточенных потребителей.