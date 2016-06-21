Петрозаводск, 21 июня, 2016, 14:08 — ИА Регнум. В Карелии сотрудники правоохранительных органов задержали главу регионального управления Роспотребнадзора Анатолия Коваленко, который подозревается в халатности. Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Владимир Маркин.

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«В рамках уголовного дела о гибели детей на Сямозере в Карелии задержан руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по РК Анатолий Коваленко, — говорит он. — В его действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.3 ст.293 УК РФ (халатность)».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 июня группа из 51 человека, состоящая в основном из детей в возрасте от 12 до 15 лет, попала в шторм на озере Сямозеро в Пряжинском районе Карелии.

В результате сильного ветра лодки с детьми перевернулись, и школьники оказались в воде. Погибли 13 детей, 36 человек были спасены, 1 пропал без вести.

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