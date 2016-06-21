Москва, 21 июня, 2016, 14:07 — ИА Регнум. Законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для Дальнего Востока, внесло в Госдуму заксобрание Камчатского края, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Данный приговор и факты им установленные имеют такое же историческое значение для Российской Федерации, как и приговор Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси и факты, установленные в ходе этого процесса», — отмечают авторы.

Сейчас в УК прописана уголовная ответственность за отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников (Нюрнбергский процесс), а равно за распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, совершенные публично.

При этом ничего не говорится о Международном военном трибунале для Дальнего Востока, который был образован 19 января 1946 года в Токио для быстрого суда и наказания главных военных преступников на Дальнем Востоке, в частности японских милитаристов, отмечают парламентарии. В трибунале были представлены 11 государств: СССР, США, Китай, Великобритания, Австралия, Канада, Франция, Нидерланды, Новая Зеландия, Индия и Филиппины. Приговор признал, что на протяжении всего рассмотренного в ходе процесса периода внешняя и внутренняя политика Японии была направлена на подготовку и развязывание агрессивных войн. Особое место в военных планах Японии занимала агрессия против Советского Союза с целью захвата его территории — городов Владивосток, Благовещенск, Николаевск-на-Амуре, Комсомольск-на-Амуре, Советская Гавань и иных го¬ родов.

Вторая мировая война закончилась 2 сентября 1945 года на Дальнем Востоке после подписания акта о капитуляции Японии на борту линкора «Миссури», а 3 сентября 1945 года был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР, которым этот день был объявлен днем всенародного торжества — Днем победы над Японией и нерабочим днем, напоминают депутаты. «Японские политики и некоторые ученые до сих пор пытаются пере¬ смотреть итоги Второй мировой войны, поднимают вопросы пересмотра принадлежности Южного Сахалина и Курильских островов, «несправедливо» отторгнутых у Японии Советским Союзом», — обеспокоены автор инициативы.