Москва, 21 июня, 2016, 14:06 — ИА Регнум. Отмена предоставления медицинских справок для поступающих в высшие учебные заведения пойдет только на пользу, заявила корреспонденту ИА REGNUM директор института развития образования ВШЭ Ирина Абанкина, комментируя инициативу Министерства здравоохранения РФ по снижению ненужной документации. По ее словам, в первую очередь необходимо сохранить качественную медицинскую помощь в учебных заведениях.

pixabay.com Бумажная волокита

«Большинство вузов имеет свои поликлиники или же прикрепления к поликлиникам, где студентам предоставляется медпомощь. Более того, студенты нередко предоставляют справки в вузы, которые требуют подтверждения в поликлиниках, прикрепленных к учебному заведению. Там, где возможно сокращение справок — можно приветствовать. Главное, чтобы не сократился контроль за здоровьем учащихся, и чтобы был обеспечен доступ к медицинской службе. Сокращение документов идет на помощь, если это не убирает квалифицированную медицинскую помощь в любой момент», — подчеркнула Абанкина.

Как сообщил уполномоченный по правам студентов РФ Артем Хромов, абитуриенты и студенты также поддержат такое нововведение: «Для студентов это хорошая новость, так как надо меньше действий совершать по сбору различных документов. А вот насчет администрации вузов, — не могу точно сказать как они отнесутся к данной инициативе. Но если само ведомство выступает в поддержку отмены предоставления справок при поступлении, — то замечательно, что идет дебюрократизация хоть в каких-то областях студенческой жизни».

В свою очередь, доктор медицинских наук, депутат Мосгордумы Ольга Шарапова («Моя Москва») отметила в комментарии корреспонденту ИА REGNUM, что медицинские справки для поступающих в вузы абитуриентов носят зачастую лишь формальный характер. «Считаю, что здесь надо поддержать только такую инициативу, потому что бумажной волокиты нам и так хватает», — пояснила она.

Напомним, ранее официальный представитель министерства Олег Салагай заявил, что в связи с ежегодно проводимой масштабной диспансеризацией подростков медсправка утратила свою актуальность.