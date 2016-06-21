Москва, 21 июня, 2016, 14:05 — ИА Регнум. Прежде, чем говорить о возможном бойкоте Олимпиады в Рио-де-Жанейро со стороны России, необходимо дождаться спецзаседания Международного олимпийского комитета. Об этом 21 июня журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Олимпийские игры. Древнегреческое изображение

«Давайте дождемся все-таки завершения сегодняшнего мероприятия в Лозанне. Президент нашего национального Олимпийского комитета Александр Жуков принимает в нем участие, он выступает там. В своем выступлении, безусловно, он изложит позицию российского Олимпийского комитета», — сказал Песков.

По его словам, «никто не заинтересован в создании подобных прецедентов, и президент Владимир Путин является убежденным сторонником идей олимпизма, убежденным противником всего, что может наносить урон этим идеям олимпизма».

Песков подчеркнул, что «все намерены защищать интересы наших спортсменов, имеется в виду тех спортсменов, которые никоим образом не ассоциируются с употреблением допинга, и наш Олимпийский комитет, и министерство спорта, и другие соответствующие ведомства, конечно, настроены на защиту интересов наших спортсменов».

Напомним, 21 июня в ходе специального заседания МОК будет принято решение о том, стоит ли допускать к Олимпиаде отдельных российских спортсменов, или же все спортсмены должны понести коллективную ответственность.