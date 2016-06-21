Ростов-на-Дону, 21 июня, 2016, 14:02 — ИА Регнум. В Ростовской области в период ближайших двух дней ожидается чрезвычайная пожароопасность самого высокого — пятого — класса. Экстренное предупреждение 21 июня распространило региональное управление МЧС России, передаёт корреспондент ИА REGNUM. В связи с неблагоприятным прогнозом синоптики предупреждают о том, что вероятность возникновения пожаров растёт. Ни в коем случае на отдыхе нельзя бросать окурки, тлеющие предметы, обязательно тушить костёр.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Палящее солнце

В министерстве природных ресурсов и экологии области вышло постановление об ограничении пребывания граждан в лесах. Также въезд в связи с высокой пожароопасностью разрешён только для специального транспорта, патрулей, огнеборцев. Запрет будет действовать до 8 июля текущего года. При необходимости режим действия ограничения будет пролонгирован.

Напомним, что основная причина возникновения ландшафтных пожаров — человеческий фактор. Понимание этого поможет сохранить природу и донские леса.

Как сообщало ИА REGNUM, число лесных пожаров в 2015 годом по сравнению с предыдущим снизилось в 1,5 раза — с 15 до 10. Почти вдвое сократился ущерб, причиненный лесному фонду, на 35% сократилась площадь, опалённая пожарами.