Киев, 21 июня, 2016, 14:03 — ИА Регнум. Тренер футбольной сборной Украины Михаил Фоменко подтвердил свое намерение уйти в отставку. Предстоящая встреча украинской команды с Польшей в рамках чемпионата Европы станет для него последней на этом посту, заявил наставник в эфире телеканала «Украина».

Football.ua Михаил Фоменко

«Да, это мой последний матч со сборной Украины», — сообщил Фоменко и добавил, что не видит смысла в дальнейшей работе в должности главного тренера.

«Какой смысл продолжать работу, если не выполняется задача, которая ставится перед тренером», — пояснил он.

Предположительно, сменить Фоменко на посту тренера команды может его помощник Андрей Шевченко, ранее являвшийся капитаном национальной сборной.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, удача не сопутствует футболистам Украины на чемпионате Европы. В матче с командой Германии они проиграли со счетом 0:2, встреча с ирландцами завершилась поражением с таким же счетом. Выйти в плей-офф турнира сборная уже не сможет несмотря на исход встречи с командой Польши.