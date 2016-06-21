Москва, 21 июня, 2016, 13:57 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин не смотрел матч сборных России и Уэльса по футболу. Об этом 21 июня журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Вчера президент не смотрел матч — во время матча он посещал «Ленфильм», — сказал Песков.

По его словам, «можно однозначно сказать, что дела с оживлением и восстановлением «Ленфильма» обстоят гораздо лучше и эффективнее, чем та игра, которую видели в исполнении наших футболистов вчера».

Песков отказался «что-либо комментировать» в отношении игры российских футболистов, «хотя, конечно, очень хочется».

При этом пресс-секретарь главы государства не стал комментировать возможность отставки главного тренера сборной России по футболу Леонида Слуцкого: «Не считаю себя вправе что-либо говорить».

Напомним, накануне сборная России вылетела из Евро-2016, проиграв сборной Уэльса со счётом 0:3. Футбольные аналитики назвали выступление российских игроков одним из худших на турнире. Таким образом, Россия заняла последнее место в группе.