Париж, 21 июня, 2016, 13:57 — ИА Регнум. Президент Франции Франсуа Олланд на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко заявил журналистам, что новая встреча в «нормандском формате» состоится, если будет готов президент РФ Владимир Путин.

kremlin.ru «Нормандская четвёрка»

К новой встречи готовы сам Олланд, Порошенко и канцлер ФРГ Ангела Меркель, заявил французский лидер. По словам Олланда, новая встреча готовится, чтобы «усилить прогресс и дальнейшее выполнение минских соглашений».

Со своей стороны Порошенко предложил обсудить на саммите критерии безопасности и вооруженную полицейскую миссию ОБСЕ в Донбассе. Также, по его мнению, должен быть поднят вопрос об обмене пленными. Проведение выборов в Донбассе Порошенко не упомянул.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что встреча в рамках «Нормандской четвёрки» невозможна до тех пор, пока Киев не начнёт выполнение «Минских соглашений».

Напомним, в феврале 2015 года лидеры России, Украины, Франции и Германии встретились в Минске для заключения пакета соглашений в рамках урегулирования украинского кризиса. Впоследствии документ был подписан представителями ДНР и ЛНР.

На сегодняшний день, однако, Киев саботирует выполнение «Минских соглашений» и продолжает обстрел территорий Донецкой и Луганской республик, на которых проживает мирное население.