Москва, 21 июня, 2016, 13:54 — ИА Регнум. Темпы строительства многопрофильной клиники Военно-медицинской академии им. Кирова выдерживаются. Об этом сегодня, 21 июня, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки Санкт-Петербург, сообщили в Минобороны РФ.

mil.ru Сергей Шойгу на строительстве клиники

Шойгу, порекомендовав особое внимание уделить качеству работ и оснащению клиники новейшим высокотехнологичным оборудованием. В частности, он распорядился найти серьёзную компанию, которая занималась бы обслуживанием технологического оборудования новой клиники на протяжении всего его жизненного цикла.

По его словам, мелочей в этом строительстве быть не может. Всё должно быть капитальным, качественным и функциональным — от зданий до мебели и интерьеров.

Напомним, камень в основание многопрофильной клиники Военно-медицинской академии им. С.М. Кироваание был заложен 22 августа 2014 года. Все строительно-монтажные работы планируется завершить к концу 2016 года. На сегодняшний день уже возведены 7 девятиэтажных корпусов общей площадью 147 тыс. кв. метров. Сейчас строители завершают фасадные и кровельные работы, отделку, монтаж внутренних инженерных сетей и установку медицинского оборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу находится с рабочей поездкой в Санкт-Петербурге.

Читайте также: Сергей Шойгу посетит Санкт-Петербург