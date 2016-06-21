Кашин, Тверская область, 21 июня, 2016, 13:54 — ИА Регнум. Четвертый всенародный фестиваль каши пройдет в городе Кашине Тверской области 26 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Лобачев Владимир Каши

В этом году главной кашей фестиваля станет перловая. Праздник пройдет в рамках Дня города и района. Основными площадками фестиваля станут городской сад, Музей каши и кашинских традиций.

Гостей и участников фестиваля ждет масса увлекательных событий: встреча котла царской каши, гастрономический межрегиональный конкурс «Кашевар года» для поваров и всех желающих, улица кулинарных брендов России, выставка-ярмарка круп, дегустация каш, приготовленных по старинным рецептам. Также запланированы выступления фольклорных коллективов, будет работать площадка богатырей-ратоборцев и многое другое.

На фестивале обещают установить рекорд России «Самая большая порция каши, сваренной в одном котле (1000 литров и более)».

Фестиваль, который пройдет уже в четвертый раз, стал традиционным, а в гости к кашинцам приезжают участники и зрители не только из Тверской области, но и организованные туристические группы из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Тверской, Ярославской, Костромской областей и других регионов.

Еще один большой праздник пройдет в Тверской области 16 июня — в поселке Есёмово Ржевского района отметят День русской деревни. Праздник отмечается каждый год, на него съезжаются от шести до 18 тысяч человек — как из Тверской области, так и из соседних регионов, в том числе, Москвы.

В программе праздника — военно-историческая реконструкция (в районе Есёмово проходила линия фронта Ржевской наступательной операции в годы Великой Отечественной войны), ярмарка ремесленников, концерт, анимационно-развлекательные площадки.

В правительстве региона отметили, что популярность фестивалей и праздников, которые проходят в регионе, подтверждает перспективность развития событийного туризма.

«Потенциал Тверской области в сфере туризма огромный. В регионе богатая история, огромное количество памятников и достопримечательностей. И наша задача — увеличить туристический поток. Это будет способствовать занятости населения, развитию региона в целом», — прокомментировал исполняющий обязанности губернатора Игорь Руденя.