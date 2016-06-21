Таллин, 21 июня, 2016, 13:58 — ИА Регнум. В городе Нарве (Эстония) убит православный священник. На теле убитого найдены следы ран, нанесённых острым предметом, сообщает портал Rus.Postimees.

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По предварительным данным, погибший — Михаиле Салтуне, служивший иереем в Нарвской и Причудской епархии. Священник жил в Нарве и служил в Нарва-Йыэсуу.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Информацию о том, что лицо человека было облито кислотой, в полиции не подтвердили.

Издание сообщает, что утром 21 июня Идаская префектура объявила в розыск молодого человека по имени Даниил по подозрению в убийстве своего 49-летнего отца. Пресс-секретарь госпрокуратуры Кароль Мерзин подтвердил, что погибший имеет отношение к церкви, но его сан не назвал. Позднее Даниил был задержан.