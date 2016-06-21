Анкара, 21 июня, 2016, 13:47 — ИА Регнум. Начиненный взрывчаткой микроавтобус обнаружен 20 июня на юго-востоке Турции. Об этом сообщает газета Hurriyet.

ИТАР-ТАСС Взрывчатка

По данным издания, заминированное транспортное средство стояло на одной из улиц в городе Эргани в провинции Диярбакыр.

Сотрудники правоохранительных органов за короткий промежуток времени оцепили территорию вокруг микроавтобуса и эвакуировали жителей из ближайших домов.

По предварительным данным, всего в транспортном средстве находилось около одной тонны взрывчатых веществ. При этом не сообщается, была ли взрывчатка в подготовленном к взрыву состоянии.

Другие подробности пока неизвестны.