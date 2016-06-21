Калуга, 21 июня, 2016, 13:43 — ИА Регнум. Новый путепровод торжественно открыли 21 июня в калужском индустриальном парке «Ворсино».

Фото пресс-службы правительства Калужской области Открытие нового путепровода

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном кабинете министров, реконструкция трубопровода велась в рамках областной госпрограммы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог в Калужской области на период 2010—2017 годов и на перспективу до 2020 года».

Двухполосная автодорога длиной около двухсот метров позволит увеличить грузопоток и переключить более 70% транспорта на новый маршрут с кратчайшим выходом на трассу М-3 «Украина». Ввод путепровода в эксплуатацию будет способствовать развитию транспортного сообщения на данном участке и реализации инвестиционного проекта по созданию индустриального логистического парка «Ворсино».

Выступая на торжественной церемонии открытия, полномочный представитель президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Александр Беглов особо отметил, что путепровод является частью шелкового пути и облегчает работу огромного количества предприятий. «Это еще один шаг в развитии Калужской области и создании здесь оптимальных условий для инвесторов», — подчеркнул полпред президента РФ.

Калужский губернатор Анатолий Артамонов характеризовал данный объект как очень важный для северной части области. «Он позволит эффективнее осваивать территорию особой экономической зоны, решать вопросы транспортной логистики и просто вопросы жителей, которые живут по обе стороны железной дороги», — подчеркнул глава региона.

Участники поездки также осмотрели транспортно-логистический комплекс «Фрейт Вилладж Логистика». Крупномасштабный мультимодальный логистический центр, занимающий 570 га на территории индустриального парка «Ворсино», включен в генеральную схему развития Московского железнодорожного узла, а также стал частью проекта «Шелковый путь Евразии». Это новый железнодорожный маршрут, соединяющий Китай и Южную Корею с центром России и в ближайшей перспективе со странами Европы. «Фрейт Вилладж Логистика» — это сочетание трех видов транспорта — авто, авиа и железнодорожного — в едином мультимодальном терминале.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за последние 4 года суммарный объем капиталовложений инвесторов в предприятия на территориях индустриальных парков составил порядка 193 млрд рублей, создано 5 183 рабочих места. Объем промышленного производства резидентов индустриальных парков составил 256 млрд рублей.

В бюджеты всех уровней от предприятий, размещенных в индустриальных парках, поступило более 184 млрд рублей, из них 21 млрд рублей — в консолидированный бюджет области.