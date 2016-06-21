Москва, 21 июня, 2016, 13:42 — ИА Регнум. Полузащитник сборной России Павел Мамаев на своей страничке в соцсети Instagram грубо прокомментировал вылет команды с чемпионата Европы 2016 года

fckrasnodar.ru Павел Мамаев

«Да, проиграли. Да, вылетели», — констатировал футболист, отметив, что это, наверное, максимум команды. «Жду г**на в комментариях», — написал Мамаев.

Ранее его коллега по сборной, защитник Василий Березуцкий извинился перед болельщиками за поражение национальной сборной в заключительном матче группового турнира Евро-2016.

Напомним, накануне сборная России вылетела из Евро-2016, проиграв сборной Уэльса со счётом 0:3. Таким образом, Россия заняла последнее место в группе. Футбольные аналитики назвали выступление российских игроков одним из худших на турнире.