Пекин, 21 июня, 2016, 13:37 — ИА Регнум. Специалисты Института анатомии при Академии наук КНР сообщили журналистам об успешном завершении составления подробной карты головного мозга человека. С помощью новой карты медики смогут определить принципы установления взаимосвязи между мозгом и поведением человека.

ArtsyBee Мозг

«Отображение человеческого мозга является краеугольным камнем понимания структуры и функционирования мозга. Наиболее часто используемой картой является изображение мозга, составленное более 100 лет назад», заявил доцент Академии наук КНР Фань Линчжун.

Китайским ученым удалось устновить, что кора головного мозга состоит из 246 отдельных участков, каждый из которых отвечает за определенные функции и реакции организма, пишет «Сина синьвэнь».