Москва, 21 июня, 2016, 13:36 — ИА Регнум. 21 июня исполняется 75 лет со дня рождения советского и российского актера театра и кино Валерия Золотухина. Как сообщает «Российская газета», народный артист РСФСР появился на свет в деревне Быстрый Исток на Алтае. После окончания школы переехал в Москву и с первого раза поступил в ГИТИС на отделение оперетты.

Цитата из к/ф «Линия жизни». реж Владимир Назаров. 1980. СССР Валерий Золотухин

Первую роль в театре на Таганке Золотухин исполнил в 1964 году в спектакле «Добрый человек из Сезуана». Последние 2 года своей жизни актер возглавлял театр, в котором проработал около 49 лет.

В театре и в кино Золотухин играл ярко и самозабвенно. Роль старшины Василия Сережкина в фильме «Хозяин тайги» (1968 г.) принесла актеру всенародную известность. Через год Золотухин впервые снялся в кино с Владимиром Высоцким.

Отметим, что фильмография Валерия Золотухина насчитывает больше 100 картин. Наиболее известные его работы: «Пакет», «Бумбараш», «О друзьях-товарищах», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» и многих других.

Напомним, Валерий Золотухин ушел из жизни в 2013 году в Москве.