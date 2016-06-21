Магнитогорск, Челябинская область, 21 июня, 2016, 13:37 — ИА Регнум. Глава Минтруда России Максим Топилин заявил, что дополнительного сокращения сотрудников российской компании «АвтоВАЗ» не предполагается. Серьёзным риском для предприятия является уменьшение рабочей недели. На ближайшие дни запланирована встреча с руководителем автопредприятия Николя Мором. Об этом министр труда России сообщил журналистам сегодня, 21 июня.

ShinePhantom «АвтоВАЗ». Заводоуправление

«Я не думаю, что там будут какие-то сокращения дополнительные», — сказал Топилин.

Министр труда отметил, что на «АвтоВАЗе» в настоящее время решается вопрос об объёмах производства и о спросе на автомобили. К настоящему моменту от руководства компании в Минтруд не поступало каких-либо предложений, не сообщалось о каких-либо дополнительных рисках.

«То, что они сейчас работают по четыре дня и в августе-сентябре, возможно, на трехдневку перейдут, — это тоже серьезный риск, поскольку люди получают меньшую зарплату», — сказал министр. Топилин сообщил, что с Мором встреча должна состояться 25 июня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале «АвтоВАЗ» опубликовал финансовую отчётность за 2015 год, согласно которой чистый убыток составил 73,8 млрд рублей. Это стало самым большим убытком организации за всю её историю.