Москва, 21 июня, 2016, 17:12 — ИА Регнум. Госдума закрепила сроки, когда Минобрнауки может менять порядок приема у вузы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 июня, соответствующий законопроект нижняя палата парламента приняла во втором и в третьем чтениях.

Илья Репин. Приготовление к экзамену. 1864

Устанавливается, что после 1 сентября года, предшествующего поступлению в образовательную организацию высшего образования, Минобрнауки России не вправе изменять порядок приема, а также перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам бакалавриата и программам специалитета.