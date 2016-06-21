Волгоград, 21 июня, 2016, 13:28 — ИА Регнум. В Волгограде виновных в незаконном складировании использованных медицинских инструментов и перевязочных материалов на пустыре в Кировском районе ждет уголовная ответственность. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления СКР 21 июня, дело возбуждено по ч.1 ст.247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов).

pixabay.com Медицинские отходы

Само преступление было совершено еще в феврале текущего года. Необезвреженные эпидемиологические медицинские отходы на пустыре обнаружил егерь, который сразу же сообщил о своей находке в правоохранительные органы. Как установило следствие, обязанности по утилизации опасных отходов в прошлом году взяла на себя коммерческая фирма. Соответствующие договоры были заключены с двумя лечебными учреждениями Волгоградской области. Уничтожать медицинский мусор компания должна была путем сжигания. Однако, получив отходы и оплату за их уничтожение, фирма вывезла их на открытую местность, расположенную недалеко от поселка Горная Поляна, где сгрузило на шести участках.

«Тем самым организация нарушила не только условия договора, но и нормы федерального законодательства и санитарно-эпидемиологические правила», — пояснили в СКР.

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Основанием для возбуждения уголовного дела послужили результаты проверки, проведенной Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратурой. Дознаватели устанавливают все обстоятельства случившегося, а также причастных к нему лиц.

Добавим, что подобные случаи обращения с отходами специалисты облкомприроды выявляют с завидной периодичностью. Так, на прошлой неделе в Городищенском районе в ходе специальной операции за сброс отходов на территорию закрытой решением суда свалки был задержан водитель мусоровоза. Как показала проверка, техника принадлежит организации, которая в рамках муниципального контракта осуществляет сбор и вывоз отходов с контейнерных площадок жилого фонда Краснооктябрьского района Волгограда.

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Теперь водитель мусоровоза ждет административная ответственность в виде штрафа до 2 тысяч рублей, а организации, осуществляющей сбор и вызов отходов, грозит до 250 тысяч рублей штрафа. Кроме того, после оценки ущерба, нанесенного окружающей среде, эта сумма будет также взыскана с нарушителя. А в случае, если размер ущерба окажется значительным, материалы дела будут направлены для принятия решения о назначении уголовного наказания. Кроме того, нарушителю надлежит вывести отходы, сброшенные им на почву.

Добавим, что, несмотря на то, что территория свалки по решению суда закрыта и подлежит рекультивации постоянно поступающие главе региона и в комитет природных ресурсов и экологии региона жалобы жителей Городищенского района и Волгограда говорят о том, что незаконная деятельность там продолжается. Отходы здесь принимают, размещают и сжигают.