Радио REGNUM: первый выпуск за 21 июня
Москва, 21 июня, 2016, 13:28 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
В информационном выпуске — главные новости:
- Дети боролись за жизнь два-четыре часа: подробности трагедии в Карелии
- Что будет с карьерой Худилайнена после трагедии на Сямозере?
- «Нам стыдно за Вас»: якутяне обиделись на министра Мединского
- Чувашия продаёт «Полотно Победы»
- Елена Исинбаева отказалась выступать на Олимпиаде в Рио под нейтральным флагом
- Защищать права русских в Молдавии будет человек, обвиняемый в уводе из страны млрд. евро