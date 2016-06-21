Новосибирск, 21 июня, 2016, 14:08 — ИА Регнум. Совет директоров агентства инвестиционного развития Новосибирской области возглавил заместитель председателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности законодательного собрания региона Юрий Зозуля. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном парламенте.

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По словам заместителя председателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Валентина Сичкарева, о важности избрания на пост председателя совета директоров АИРа представителя законодательного собрания неоднократно говорилось на заседании профильного комитета, сессии заксобрания, депутатами и спикером областного парламента Андреем Шимкивом. «Избрание новым председателем совета директоров АИРа Юрия Зозули не меняет главных задач агентства: привлечение в регион новых инвесторов, используя для этого административный ресурс и пакет «инвестиционных законов», которые будут рассмотрены на сессии законодательного собрания. Юрий Зозуля был руководителем рабочей группы по разработке этих законов. Он, как никто другой, знает о тех возможностях, которые наше законодательство представляет для инвестора. Очень важен его личный опыт представителя крупной федеральной корпорации, который дает ему возможность по-другому взглянуть на существующую ситуацию», — заявил Сичкарев. По мнению депутатов, ситуация, когда совет директоров возглавляет представитель законодательной власти, а дирекцию областного исполнительного органа — представитель правительства области, наибольшим образом соответствует развитию инвестиционной привлекательности региона, позволяет охватывать и оперативно решать весь круг вопросов, представляющих интерес для инвесторов. Сам Юрий Зозуля отметил, что процесс избрания председателя совета директоров, членов совета не носит революционного характера, а вполне естественен. «Люди должны меняться, это позволяет учитывать и те изменения, которые происходят в нашем обществе, экономике», — отметил он.

Сейчас в составе совета пять человек — два депутата законодательного собрания, Юрий Зозуля и Александр Семенюк, общественные организации представляет исполнительный директор Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий, президент Новосибирской городской Торгово-промышленной палаты и сопредседатель Общественной палаты Новосибирской области Юрий Бернадский, а также два представителя областного правительства.

Уже на ближайшей сессии законодательного собрания будет рассмотрен пакет «инвестиционных законов», обеспечивающих механизм реализации предпринимательских инициатив.

«Пока мы только начинаем работать, сложно говорить о каких-то более конкретных вещах, сейчас надо прийти к пониманию, какие законодательные изменения, административные шаги необходимы для реализации задач, стоящих перед агентством инвестиционного развития. Думаю, что в конце года или хотя бы осенью мы сможем подробнее рассказать о программе наших действий», — подчеркнул Зозуля, отметив, что все члены совета директоров будут работать на общественных началах и не будут получать за свою деятельность заработной платы.

АИР региона было создано в 2005 году в целях стимулирования инвестиционного процесса. И по официальным данным, оно выполняет функции региональной корпорации развития, реализует несколько крупных инвестиционных проектов, является специализированной организацией по привлечению инвестиций и работе с инвесторами.