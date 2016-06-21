Москва, 21 июня, 2016, 17:10 — ИА Регнум. Закон, уточняющий расходы из стипендиального фонда, Госдума приняла во втором чтении и в третьем, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июня. Правом на получение государственной социальной стипендии пользуются студенты, которые получают государственную социальную помощь, а не как сейчас — имеющим право на получение государственной социальной помощи.

pixabay.com Усложнение

Государственная социальная стипендия назначается со дня представления в вуз документа, подтверждающего назначение государственной социальной помощи, стипендия выдается в течение года.

Уточняется, что стипендиальный фонд включает средства на выплату стипендий, выплачиваемых за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ.

Число получающих матпомощь расширяется за счет включения аспирантов, ординаторов, ассистентов-стажеров и слушателей — с учетом того, что их обучение отнесено к уровню высшего образования.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2016 года, за исключением положения о назначении государственной социальной стипендии, которое вступает в силу с 1 января 2017 года.