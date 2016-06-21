Москва, 21 июня, 2016, 13:19 — ИА Регнум. Банк России повысил официальные курсы доллара США и евро к рублю на 22 июня. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар. Евро

Курс доллара США вырос на 2,34 коп. до 64,1743 рубля. Евро прибавил 0,73 коп. и составил 72,7865 рубля.

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45), рассчитанной по официальным курсам Банка России, составила 68,0498 рубля, она выросла 1,62 коп.