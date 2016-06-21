Пекин, 21 июня, 2016, 13:18 — ИА Регнум. Новость о том, что житель одной из деревень во время строительных работ обнаружил рубин, стоимость которого превышает 50 тыс. юаней, за несколько дней облетела весь Китай. В результате чего в деревню Хоучжан, расположенную в провинции Чжэцзян, устремились тысячи искатели сокровищ.

commons.wikimedia.org Рубин

Первые копатели прибыли в Хоучжан 17 июня. В настоящее время у окраины деревни организован настоящий палаточный городок. Искатели сокровищ прибывают в Чжэцзян со всех уголков КНР, пишет «Чжунго синьвэнь».

Несмотря на все усилия старателей, ни одному из них не удалось найти хоть один настоящий драгоценный камень. Один из искателей сокровищ обнаружил красный минерал, размер которого не превышал 4мм, однако как позднее было устновлено, находка не явлалась драгоценностью.

Местные жители обратились в полицию с требованием выдворить охотников за сокровищами, так как они шумят, нарушают порядок, а своими раскопками уничтожают посевы местных жителей.