Ярославль, 21 июня, 2016, 13:17 — ИА Регнум. 20 миллионов рублей необходимо выделить Рыбинску для покупки земли под новое кладбище. Такая поправка в региональный бюджет озвучена 21 июня на заседании комитета Ярославской областной думы по бюджету, налогам и финансам, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Поправка была предложена после обсуждения текущего положения дел в Рыбинске с депутатами муниципального совета. 20 миллионов необходимо в этом году и еще 20 — в следующем. По словам депутата регионального парламента председателя комитета по социальной, демографической политике и здравоохранению Ларисы Ушаковой, областное правительство согласилось с необходимостью таких трат. Но средства предлагают выделить в сентябре, а нужны они уже сейчас.

«У нас сложилась даже не критическая, а патовая ситуация с кладбищами. Места под захоронения осталось буквально на месяц. В правительстве предлагают выделить какую-то сумму — в сентябре, но мы до сентября просто не протянем. Нам негде будет хоронить умерших», — пояснила депутат Лариса Ушакова.

Директор департамента финансов Алексей Долгов подходит к решению проблемы со стороны экономии: по его мнению, землю можно купить дешевле, а потому не стоит торопиться с выделением средств.

«Мы сейчас не можем определить стоимость. Земли частные, выкупаются без конкурса, поэтому владелец может сильно завысить цену. Я не выезжал в Рыбинск, мне трудно сказать, насколько ситуация патовая, но насколько обоснована цена — вопрос есть», — отметил Алексей Долгов.

«Я доверяю рыбинским коллегам, что осталось месяц жить — это крайне печально и плохо. Но согласен с предложением правительства, что землю можно найти и подешевле. Предлагаю обсудить эту поправку еще раз вместе с финансовым блоком правительства в ближайшие дни и вынести на заседание думы», — резюмировал председатель бюджетного комитета Николай Александрычев. Его предложение было поддержано.

Окончательное решение о выделении денег на кладбище будет принято на пленарном заседании Яроблдумы.