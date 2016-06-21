Москва, 21 июня, 2016, 17:15 — ИА Регнум. Законопроект об отнесении Новосибирской области к 6-й часовой зоне Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июня.

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Область переходит из 5-й часовой зоны в 6-ю часовую зону (МСК+4, UTC+7), что по мнению региона, является наиболее оптимальным исходя из природно-географических и социально-экономических условий.

Закон вступает в силу 24 июля 2016 года в 2 часа 00 минут.