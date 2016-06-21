Москва, 21 июня, 2016, 16:41 — ИА Регнум. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, освобождающий от налога на добавленную стоимость (НДС) ввоз в РФ сырья и комплектующих изделий, предназначенных для производства медицинских товаров, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июня. Речь идет о таких медицинских товарах, аналоги которых не производятся в РФ.

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Для применения этой льготы декларант обязан представить в таможенный орган документ, выданный Минпромторгом и подтверждающий целевое назначение сырья и комплектующих, а также отсутствие их аналогов в России. Если и речь идет о ввозе соответствующего сырья и комплектующих с территории государств-членов ЕАЭС, документ представляется в налоговый орган.

Льгота будет действовать в отношении сырья и комплектующих для медицинских товаров, реализация и ввоз которых освобождены от НДС. Перечень этих товаров будет утверждаться правительством РФ. Речь идет о протезно-ортопедических изделиях, сырье и материалах для их изготовления, технических средствах, в частности, инвалидных колясках, которые могут быть использованы для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов, очков для коррекции зрения и оправ для них. Закон направлен на поддержку отечественных производителей этих медицинских товаров, сырья и комплектующих изделий для их производства.

Законом также регулируется выпуск товаров в таможенной процедуре для внутреннего потребления при завершении действия процедуры свободной таможенной зоны на территории ОЭЗ в Калининградской области. Право на освобождение от налогообложения НДС в этом случае будут иметь только резиденты Калининградской ОЭЗ.

Закон уточняет порядок уплаты НДС лицами, получившими освобождение от уплаты налога на этапе декларирования, а впоследствии перешедшими на специальные налоговые режимы или освобождение от исполнения обязанности налогоплательщика НДС в соответствии со статьей 145 НК РФ.

Документ меняет размер коэффициента, который используется при расчете суммы вычета по акцизам. Речь идет о налогоплательщиках, имеющих свидетельство на переработку прямогонного бензина и использующими его для производства нефтехимии. Сейчас, согласно Налоговому кодексу (НК РФ), в случае использования полученного (оприходованного) прямогонного бензина для производства продукции нефтехимии, если она произведена в результате химических превращений при температуре выше 700 градусов Цельсия, либо в результате дегидрирования бензиновых фракций, применяется коэффициент в размере 1,6 (с 1 января 2016 по 31 декабря 2016 года), и 1,94 — с 1 января 2017 года.

Согласно принятому закону, коэффициент в размере 1,6 будет применяться с 1 января по 31 июля 2016 года, коэффициент 1,4 — с 1 августа по 31 декабря 2016 года, коэффициент 1,74 — с 1 января 2017 года. Как отмечают в правительстве РФ, с ростом акцизов увеличивался и размер субсидии для нефтехимического производства, между тем отрасль в таких субсидиях не нуждается. По предварительной оценке Минфина РФ, изменения смогут дополнительно принести в бюджеты субъектов РФ до 10 млрд рублей.