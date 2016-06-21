Брюссель, 21 июня, 2016, 13:15 — ИА Регнум. Комитет постоянных представителей стран Евросоюза на заседании в Брюсселе 21 июня принял решение о продлении секторальных санкций ЕС против России на полгода, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

По истечении этого срока — конца января 2017 года — дальнейшее рассмотрение вопроса будет связано с выполнением минских соглашений.

Далее продление санкций должно быть утверждено на уровне министров или глав государств, если не будет возражений от парламента Франции.

Действующие экономические санкции против России истекают 31 июля 2016 года. Решение о продлении антироссийских санкций будет принято на саммите ЕС 28−29 июня.