Москва, 21 июня, 2016, 13:13 — ИА Регнум. Госдума приняла заявление о ситуации, связанной с возможным отстранением российских легкоатлетов от участия в Олимпиаде в Бразилии, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июня. Государственная дума надеется, что, в конце концов, разум возобладает над эмоциями и будет принято объективное решение, адекватное сложившейся ситуации, а не ставящее под сомнение идеалы и цели олимпийского движения и всего спорта высших достижений.

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«Применение допинга спортсменами любой страны заслуживает самого решительного осуждения. Поэтому отстранение спортсменов, уличенных в применении допинга от спортивных соревнований любого уровня — вполне справедливое и заслуженное наказание», — отмечают парламентарии.

При этом, по их мнению, применение репрессий по отношению к тем спортсменам, которые никогда не были замечены в нечестной игре, является не только несправедливым решением, но и подрывает основы, прежде всего, олимпийского движения.

Отстранение российских спортсменов, в том числе и завоевавших мировую славу своими выдающимися спортивными достижениями, от участия в ХХХI Олимпийских летних играх 2016 года в отместку за поведение их недобросовестных коллег является прямым нарушением прав человека, подчеркнула депутат Ирина Роднина («Единая Россия»).

«Казалось, прошли времена, когда спорт пытались использовать для политической борьбы, объявляя бойкот Олимпиадам и другим соревнованиям. Однако и сегодня кто-то пытается использовать это оружие. Иными мотивами отстранение российских спортсменов объяснить нельзя», — говорит парламентарий.