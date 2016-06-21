Сотрудник Генштаба Сил обороны Эстонии уличен в коррупции
Таллин, 21 июня, 2016, 13:11 — ИА Регнум. Бывший глава протокольной службы Генерального штаба Сил обороны Эстонии, отвечавший за заказ товаров и услуг для ведомства, 37-летний Кристьян Варик обвинен в неоднократном получении взяток на общую сумму свыше 75 тысяч евро. Об этом сегодня, 21 июня, сообщило эстонское издание Postimeesсо ссылкой на материалы следствия.
Обвинения выдвинуты Пыхьяской (северо-эстонской) окружной прокуратурой, по делу проходит также член правления автотранспортных предприятий Эстонии Harjumaa Liinid, MTG, ATKO Trans, ATKO Liinid и Jаrve Bussipark, 47-летний Марго Томингас, обвиняемый в даче взяток.
Согласно обвинению, в качестве взятки Варик получил от Томингаса имущество и различные услуги, общая стоимость которых составляет 75 306 евро. В свою очередь, на протяжении двух лет Варик заказывал у этих предприятий транспортные услуги, а также аренду транспортных средств. Общая сумма сделок составила почти 180 000 евро. Следствие длилось с 2013 года.