Таллин, 21 июня, 2016, 13:11 — ИА Регнум. Бывший глава протокольной службы Генерального штаба Сил обороны Эстонии, отвечавший за заказ товаров и услуг для ведомства, 37-летний Кристьян Варик обвинен в неоднократном получении взяток на общую сумму свыше 75 тысяч евро. Об этом сегодня, 21 июня, сообщило эстонское издание Postimeesсо ссылкой на материалы следствия.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Подайте

Обвинения выдвинуты Пыхьяской (северо-эстонской) окружной прокуратурой, по делу проходит также член правления автотранспортных предприятий Эстонии Harjumaa Liinid, MTG, ATKO Trans, ATKO Liinid и Jаrve Bussipark, 47-летний Марго Томингас, обвиняемый в даче взяток.

Согласно обвинению, в качестве взятки Варик получил от Томингаса имущество и различные услуги, общая стоимость которых составляет 75 306 евро. В свою очередь, на протяжении двух лет Варик заказывал у этих предприятий транспортные услуги, а также аренду транспортных средств. Общая сумма сделок составила почти 180 000 евро. Следствие длилось с 2013 года.