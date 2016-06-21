Петрозаводск, 21 июня, 2016, 13:10 — ИА Регнум. Глава Карелии Александр Худилайнен заявил о необходимости ликвидировать пробел в федеральном законодательстве и вернуть лицензирование деятельности детских лагерей, сообщают «Вести».

Цитата из д/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». реж Элем Климов. 1964. СССР Директор. Пионерский лагерь

По его словам, инициативу по ужесточению законодательства готовят власти республики. Эти изменения должны повысить ответственность за безалаберное поведение, которое может привести к таким трагическим последствиям, как гибель детей на Сямозере.

Глава Карелии подчеркнул, что ответственность за нарушение режима работы в детских лагерях должна быть очень жесткая, вплоть до уголовной.

Напомним, 18 июня 47 отдыхавших в «Парк-отеле Сямозеро» в Карелии московских школьников под руководством четырех вожатых, один из которых несовершеннолетний, вышли на воду на легких плавсредствах. Из-за шторма одна из лодок опрокинулась. В результате погибли 13 подростков и один инструктор. Спасти удалось 37 человек, в том числе 33 ребенка.

По факту гибели детей было возбуждено уголовное дело, которое для расследования передадут в центральный аппарат Следственного комитета России (СКР). Как оказалось, лагерь уже попадал в поле зрение проверяющих структур и не зарекомендовал себя как безопасный. Как заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец, разрешительных документов на проведение водных сплавов детский лагерь не имел. В Москве и Карелии 20 июня был объявлен траур.