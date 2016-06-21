Власти Карелии предложат вернуть лицензирование детских лагерей
Петрозаводск, 21 июня, 2016, 13:10 — ИА Регнум. Глава Карелии Александр Худилайнен заявил о необходимости ликвидировать пробел в федеральном законодательстве и вернуть лицензирование деятельности детских лагерей, сообщают «Вести».
По его словам, инициативу по ужесточению законодательства готовят власти республики. Эти изменения должны повысить ответственность за безалаберное поведение, которое может привести к таким трагическим последствиям, как гибель детей на Сямозере.
Глава Карелии подчеркнул, что ответственность за нарушение режима работы в детских лагерях должна быть очень жесткая, вплоть до уголовной.
Напомним, 18 июня 47 отдыхавших в «Парк-отеле Сямозеро» в Карелии московских школьников под руководством четырех вожатых, один из которых несовершеннолетний, вышли на воду на легких плавсредствах. Из-за шторма одна из лодок опрокинулась. В результате погибли 13 подростков и один инструктор. Спасти удалось 37 человек, в том числе 33 ребенка.
По факту гибели детей было возбуждено уголовное дело, которое для расследования передадут в центральный аппарат Следственного комитета России (СКР). Как оказалось, лагерь уже попадал в поле зрение проверяющих структур и не зарекомендовал себя как безопасный. Как заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец, разрешительных документов на проведение водных сплавов детский лагерь не имел. В Москве и Карелии 20 июня был объявлен траур.