Вашингтон, 21 июня, 2016, 13:13 — ИА Регнум. Персональные данные клиентов интернет-магазина компании по производству компьютерной техники и электроники Acer попали в руки кибервзломщиков. Об этом руководство компании уведомило генерального прокурора Калифорнии (США), сообщает Engadget.

pixabay.com Хакерство

Уточняется, что достоянием хакеров стали данные (имена, адреса, номера телефонов, CVC-коды банковских карт) 34,5 тысяч пользователей из Соединённых Штатов, Канады и Пуэрто-Рико. Взлому подверглись данные о клиентах с 12 мая 2015 г. по 28 апреля 2016 г.

В компании Acer также сообщили, что взлом данных подобного рода обычно происходит не по причине уязвимости IT-инфраструктуры производителя. Вероятно. пользовательские компьютеры были заражены определёнными вирусами, позволившими произвести атаку на данные.