Ставрополь, 21 июня, 2016, 13:02 — ИА Регнум.



Гюстав Буланже. Рынок рабов. 1886

В Ставропольском крае участник группировки осужден за организацию торговлей людьми и предоставлении интимных услуг, в том числе, несовершеннолетними девочками, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре края.

Дмитрий Кудрешов участвовал в 2006 году в группировке Муляр, которая организовала на территории города Пятигорска незаконную деятельность по оказанию платных интимных услуг. Всего в этом бизнесе работало девять человек.

Группировка вербовала женщин для занятия проституцией, а затем эксплуатировала их под угрозой расправы. Кудрешов перевозил девушек, контролировал их местонахождение, взимал оплату с клиентов и передавал деньги Муляр.

В занятие проституцией были вовлечены 13 молодых женщин, из них четыре — несовершеннолетние. Кудрешов признан виновными в участии в преступном сообществе в вовлечении несовершеннолетних в занятие проституцией. Суд назначил ему восемь лет лишения свободы в колонии общего режима.

Муляр и остальные участники группировки ранее приговорены к лишению свободы на срок от 3,5 лет до 11 лет. Одному из них назначено условное наказание.