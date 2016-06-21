Таллин, 21 июня, 2016, 13:02 — ИА Регнум. Предъявленное бывшему руководителю Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) Тынису Аллику подозрение в присвоении имущества, мошенничестве и получении взятки связано с его неоднократным использованием служебного положения в личных целях. Об этом сегодня, 21 июня, сообщило эстонское издание Eesti Päevaleht, отметив, что вместе с директором по делу проходят два его подчиненных — директор отдела инфотехнологий Марко Кильк и руководитель отдела питания больницы Ану Вяхи.

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Сообщается, что как минимум пять зарубежных поездок Аллика с семьей, включая поездки на остров Ибица и на пивной фестиваль «Октоберфест», оплачивались различными фирмами, являющимися партнерами PERH. По утверждению представителей данных фирм, информация о не целевом использовании средств, выделенных директору PERH, стала для них полной неожиданностью. «Мы — пострадавшие в этой истории, и не знаем, куда на самом деле совершались поездки. На счетах значилась иная информация», — заявил директор фирмы Helmes Яан Пиллесаар. По его словам, эти траты были представлены, как важные и в интересах Helmes.

В свою очередь, бывший глава Северо-Эстонской региональной больницы Тынис Аллик отвергает все обвинения и уверяет, что никогда в своей жизни не был на Ибице.

Напомним, что председателю правления Северо-Эстонской региональной больницы Тынису Аллику, директору отдела инфотехнологий учреждения Марко Кильку и руководителю отдела питания Ану Вяхи предъявлены подозрения в хищении казенных средств, мошенничестве и взяточничестве. Уголовное дело было возбуждено в 2014 году. Его ведет бюро по расследованию коррупционных преступлений Центральной криминальной полиции под руководством государственной прокуратуры. Тынис Аллик был вынужден покинуть свой пост 15 июня нынешнего года.