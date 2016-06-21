Магас, 21 июня, 2016, 13:01 — ИА Регнум. «Фронтовики» Ингушетии проверили детский лагерь имени В. М. Комарова в сельском поселении Троицкое Сунженского района. Санитарно-техническое состояние лагеря и его пожарная безопасность повергли в шок членов комиссии. Из положительного активисты отметили только свежий воздух.

pixabay.com Чистый воздух

«Лагерь имени Комарова находится в очень живописном месте с чистым воздухом, но это, пожалуй, единственный положительный момент в организации отдыха детей», — приводит слова руководителя региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость» Фатимы Барханоевой пресс-служба общественной организации.

Как отметили «фронтовики», на территории лагеря находятся несколько жилых корпусов и летних домиков, настолько старых, что проживать в них детям нельзя. Кроме того, в тесных и сырых спальных помещениях установлено значительно больше двухъярусных кроватей, чем полагается по норме.

Отметив, что «жилые комнаты детей не отвечают никаким санитарным требованиям», представитель ОНФ Ольга Кузьмина заявила: «Весь комплекс зданий, построенный еще несколько десятков лет назад, нуждается не просто в большом капитальном ремонте, вопрос нами ставится иначе — следует ли вообще работать данному стационарному лагерю с круглосуточным пребыванием детей в таких условиях».

В числе нарушений, которые были выявлены активистами, антисанитария в комнатах и в душевых, отсутствие в медпункте дезинфицирующих растворов для рук и инструментария для оказания первой медицинской помощи, нарушение хранения продуктов в столовой, отсутствие питьевой воды в лагере, из-за чего дети вынуждены употреблять водопроводную.

Что касается соблюдения требований противопожарной безопасности, то и тут отмечен ряд грубых нарушений: сроки годности огнетушителей давно истекли, а ящик с сухим песком, который стоит во дворе, наполнен дождевой водой и бытовым мусором.

Как отметили в региональном отделении ОНФ, с визита в лагерь имени Комарова начались плановые проверки детских оздоровительных лагерей, функционирующих на территории Ингушетии. По их итогам будет проведен предметный разговор с представителями профильных министерств и ведомств республики.

Стоит отметить, что «фронтовики» проводят проверки состояния мест детского отдыха в республике уже не первый год. Так, в прошлом году была проведена плановая проверка детских оздоровительных лагерей «Аьрзи» и «Курорты Ингушетии» в Джейрахском районе. Активисты ОНФ остались довольны увиденным — меры безопасности, условия проживания, организация питания полностью соответствовали требованиям и нормам.