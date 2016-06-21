В Литве ввели обязательную военную службу
Вильнюс, 21 июня, 2016, 12:59 — ИА Регнум. Обязательный армейский призыв вновь начал действовать в Литве. Соответствующий декрет во вторник, 21июня, подписала президент страны Даля Грибаускайте, сообщили в ее канцелярии.
«Обязательный призыв на армейскую службу, смешанная армейская модель, когда армия состоит из призывников и профессионалов, укрепляет связь общества и армии, позволяет лучше осознать необходимость подготовки к обороне страны, являющейся одним из инструментов эффективного сдерживания», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что поправки к закону позволят Литве заполнить «регулярные силы армии и сформировать необходимый резерв военнослужащих».
Добавим, что власти Литвы планирует призывать на армейскую службу в армию по 3 — 4 тыс. новобранцев в год, пишет RT.
Читайте также: В Литве навечно вернули воинский призыв