Вильнюс, 21 июня, 2016, 12:59 — ИА Регнум. Обязательный армейский призыв вновь начал действовать в Литве. Соответствующий декрет во вторник, 21июня, подписала президент страны Даля Грибаускайте, сообщили в ее канцелярии.

Цитата из к/ф «Цельнометаллическая оболочка». Реж. Стэнли Кубрик. 1987. США — Великобритания Призывная служба

«Обязательный призыв на армейскую службу, смешанная армейская модель, когда армия состоит из призывников и профессионалов, укрепляет связь общества и армии, позволяет лучше осознать необходимость подготовки к обороне страны, являющейся одним из инструментов эффективного сдерживания», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что поправки к закону позволят Литве заполнить «регулярные силы армии и сформировать необходимый резерв военнослужащих».

Добавим, что власти Литвы планирует призывать на армейскую службу в армию по 3 — 4 тыс. новобранцев в год, пишет RT.

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