Новосибирск, 21 июня, 2016, 13:00 — ИА Регнум. В четырех регионах Сибирского федерального округа (СФО) действует режим чрезвычайной ситуации в связи с пожарами и паводками.

Alexey Kudenko / Алексей Куденко Лесной пожар

Как сообщили ИА REGNUM в Сибирском окружном информационном центре, текущую ситуацию с лесными пожарами и паводком обсудили сегодня, 21 июня, в ходе рабочего совещания с членами межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в Сибирском федеральном округе.

Режим чрезвычайной ситуации сохраняется в Омской области в связи с подтоплением жилых домов, а также в Бурятии, Забайкальском крае и Иркутской области в целях стабилизации лесопожарной обстановки.

В целом пожароопасная ситуация оценивается как контролируемая. Наиболее сложная пожароопасная ситуация складывается в Иркутской области, где за сутки количество действующих лесных пожаров выросло с 16 до 20. В Кемеровской и Новосибирской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в регионах установлен пятый класс горимости.

Четвертый класс горимости — высокая пожароопасность — ожидается в Алтайском крае и Томской области.

По данным Сибирского регионального центра МЧС, в Алтайском крае в связи с поднятием уровня воды в реке Обь в микрорайоне Затон города Барнаула подтоплен один дом и 214 приусадебных участков. Подготовлено 10 пунктов временного размещения. Население от эвакуации отказалось. Закрыто движение легкового транспорта.

Как сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС России по Омской области, по состоянию на 09:00 (мск) 21 июня на территории трех муниципальных районов региона подтопленными остаются 112 приусадебных участков и 19 жилых домов, в которых проживают 68 человек. В двух пунктах временного размещения населения находятся 34 человека.

В Бурятии, по данным Республиканского агентства лесного хозяйства, 21 июня зарегистрировано четыре действующих лесных пожара на общей площади более 3 568 га в Баргузинском, Курумканском, Прибайкальском районах, а также в Баргузинском заповеднике.

На территории лесного фонда Забайкальского края 21 июня действует три лесных пожара на общей площади 181,50 га в Хилокском и Петровск-Забайкальском районах близ н. п. Линево Озеро, Кукун и Петровск-Забайкальский. Два лесных пожара локализованы на общей площади 171,50 га. Площадь одного нелокализованного лесного пожара составляет 10 га, сообщили ИА REGNUM в государственной лесной службе Забайкальского края.

В правительстве Иркутской области сообщили, что 21 июня планируется ликвидировать шесть лесных пожаров на общей площади 2 216 га, зарегистрированных ранее в четырех районах региона. Один из этих очагов действующий, остальные локализованы. Всего за минувшие сутки на землях лесного фонда Иркутской области зафиксировано 17 возгораний, в том числе четыре вновь обнаруженных.