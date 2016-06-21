Тверь, 21 июня, 2016, 12:59 — ИА Регнум. Два человека пострадали при проведении ремонта на энергоблоке №3 Калининской АЭС в тверской области вечером 20 июня. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе «Росэнергоатома».

A.Savin, Wikimedia Commons Тверская АЭС

Как сообщается, около 19:30, в момент выполнения ремонтных работ на электротехническом оборудовании в одном из помещений, примыкающих в энергоблоку №3, произошло короткое замыкание. В результате пострадали двое сотрудников — они госпитализированы.

В помещении, где было замыкание, произошло задымление, без возгорания. На место вызывались пожарные расчеты.

Как подчеркнули в пресс-службе, условия безопасной эксплуатации АЭС не нарушены. Энергоблоки №1, 2 и 4 Калининской АЭС работают в соответствии с диспетчерским графиком несения нагрузок. Энергоблок №3 в мае был остановлен для проведения планового капитального ремонта.

Радиационный фон на станции и прилегающей территории находится на уровне естественных фоновых природных значений.

Калининская АЭС расположена на севере Тверской области в Удомельском районе. В составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый.