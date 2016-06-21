В Анапе расследуют гибель подростка на пляже
Анапа, Краснодарский край, 21 июня, 2016, 13:03 — ИА Регнум. В Анапе по факту гибели 17-летнего подростка на центральном пляже города от удара током возбуждено уголовное дело, сообщает 21 июня следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю.
Трагедия произошла вечером 20 июня. По данным судебно-медицинской экспертизы, смерть несовершеннолетнего наступила от поражения техническим электричеством. Предположительно, подросток получил электротравму, когда с помощью компрессора выкачивал воздух из надувного аттракциона «водяная горка».
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В настоящее время ведется следствие, в рамках которого опрашиваются свидетели, устанавливается владелец аттракциона и лица, занимавшиеся организацией его работы, а также источник электричества.
Юноша в этом году окончил 9 классов школы и подрабатывал на пляже у частного предпринимателя. В его задачи входило обслуживание надувных батутов, уточняет «Живая Кубань».