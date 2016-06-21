Анапа, Краснодарский край, 21 июня, 2016, 13:03 — ИА Регнум. В Анапе по факту гибели 17-летнего подростка на центральном пляже города от удара током возбуждено уголовное дело, сообщает 21 июня следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю.

JuergenPM Вода. Галька

Трагедия произошла вечером 20 июня. По данным судебно-медицинской экспертизы, смерть несовершеннолетнего наступила от поражения техническим электричеством. Предположительно, подросток получил электротравму, когда с помощью компрессора выкачивал воздух из надувного аттракциона «водяная горка».

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В настоящее время ведется следствие, в рамках которого опрашиваются свидетели, устанавливается владелец аттракциона и лица, занимавшиеся организацией его работы, а также источник электричества.

Юноша в этом году окончил 9 классов школы и подрабатывал на пляже у частного предпринимателя. В его задачи входило обслуживание надувных батутов, уточняет «Живая Кубань».