Нью-Йорк, США, 5 апреля, 2024, 00:49 — ИА Регнум. Разряд молнии ударил в факел статуи Свободы, которая находится в Нью-Йорке. Кадры момента удара молнии в факел 4 апреля разошлись по социальным сетям.

соцсети Статуя Свободы

Как пояснили «РИА Новости» в пресс-службе управления парками Нью-Йорка, статуя Свободы не пострадала, попадание молнии в неё — это обыденное явление.

«Молнии попадают в статую много-много раз за год. Она очень хорошо заземлена — 4 кабеля. Так что в нее постоянно попадает, это не наносит ей вреда», — уточнили в пресс-службе.

Кроме того, специалисты пояснили, что даже если бы в момент удара молнии на обзорной площадке в статуе были люди, никто бы не пострадал, так как это совершенно безопасно.

Отмечается, что в Нью-Йорке был сильный ливень с грозой. Фотографу удалось запечатлеть момент, когда молния слегка розоватого цвета бьёт в самую верхнюю точку статуи Свободы — в кончик факела, который находится в вытянутой руке почти стометрового изваяния.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в шпиль всемирного торгового центра в Нью-Йорке ударила молния во время шторма «Анри», который приблизился к северо-востоку США. Сильный дождь, вызванный штормом, нанес ущерб нескольким штатам.