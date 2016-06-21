Степанакерт, 21 июня, 2016, 12:54 — ИА Регнум. Трёхсторонняя встреча президентов России, Армении и Азербайджана в Санкт-Петербурге прошла, как и прогнозировали в Степанакерте, заявил пресс-секретарь президента Нагорно-Карабахской Республики Давид Бабаян, комментируя состоявшуюся 20 июня, в Санкт-Петербурге встречу в рамках переговоров по карабахскому урегулированию. Что же касается совместного заявления президентов Армении, России и Азербайджана после трехсторонней встречи в Санкт-Петербурге, Давид Бабаян отметил, что самое главное — отмечен факт отсутствия альтернативы мирному урегулированию, и необходимо будет продолжить работу в этом направлении.

Давид Бабаян, Араик Арутюнян и Карен Мирзоян

По поводу договоренностей относительно внедрения механизмов расследования на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта и увеличения числа международных наблюдателей, Бабаян отметил, что данные механизмы должны содержать технические компоненты, например установление устройств по всему периметру границы, а также расширение офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ.

«По сути, первоочередным сочли решение кадровой проблемы — пополнить специалистами офис личного представителя действующего председателя ОБСЕ, что верно. Мы, конечно, понимаем, с кем имеем дело: такое государство, как Азербайджан, сделает все возможное, чтобы препятствовать переговорному процессу. Но, тем не менее, необходимо работать в этом направлении», — цитирует Бабaяна panorama.am.

Что касается ожиданий, которые официальный Степанакерт связывает с петербургскими встречами, то по мнению Бабаяна «предстоит длительный переговорный процесс для реализации взятых сторонами обязательств и весьма вероятно, что Азербайджан в какой-то момент может воспрепятствовать этому».

«Общая договоренность, кажется, достигнута, и сейчас необходимо двигаться от общего к частному. Пополнение офиса личного представителя председателя ОБСЕ кадрами пройдет сравнительно легко. Более сложным окажется установление технических средств, так как Азербайджан будет этому препятствовать. Ведь нарушения допускает он, соответственно он и будет против этих процессов. Пока нужно разработать данные механизмы, потом — применить их на практике, попытаться установить, какая сторона нарушила режим перемирия, где и когда, затем — призвать к ответственности виновную строну. Как мы видим, речь идет о длительном и сложном процессе», — сказал Давид Бабаян.

«Потом начнутся спекуляции, азербайджанская сторона начнет отвергать, что выстрелы были с их стороны и т.д. Но другого варианта нет: пока в этом звене, которое также является очень важным и долгие годы игнорировалось, не будет предпринято каких-либо серьезных шагов, невозможно говорить о достижении успехов на других этапах регулирования», — выразил мнение собеседник Panorama.am.

В ответ на замечание, что оптимистических настроений в Арцахе, кажется, нет, пресс-секретарь президента НКР заявил: «Мы скорее реалистичны, так как знаем, с кем имеем дело, знаем, что это очень сложная задача, однако необходимо работать в этом направлении, так как иного пути просто нет».

В свою очередь министр иностранных дел НКР Карен Мирзоян в интервью испанскому информационному агентству «EFE» заявил, что окончательное решение карабахского конфликта не должно быть принято без возвращения Нагорно-Карабахской Республики за стол переговоров. «Для того, чтобы достичь окончательного соглашения, нужно восстановить трехсторонний формат переговоров (НКР-Азербайджан-Армения), как было решено на будапештском саммите в 1994 году», — заявил К. Мирзоян.

Согласно Мирзояну, «логическое разрешение конфликта» требует полного присутствия Нагорно-Карабахской Республики в переговорном процессе, начиная с «обсуждения норм соглашения и заканчивая одобрением и реализацией конкретных шагов».

В то же время Мирзоян подчеркнул, что НКР не отстранена от переговорного процесса полностью. «Представители Минской группы ОБСЕ посещают Степанакерт, где проводят встречи с властями страны», — заявил К. Мирзоян, подчеркнув, что несмотря на это, степень вовлечённости карабахской стороны в переговорный процесс на данный момент является неудовлетворительной.

Что касается петербургской встречи, Мирзоян отметил, что она способствует «расследованию инцидентов на линии соприкосновения между карабахскими и азербайджанскими войсками».

По словам Мирзояна, в настоящее время соглашения по расследованию инцидентов «остаются на бумаге», так как «Азербайджан препятствует исполнению таких инициатив».

Министр иностранных дел НКР также отметил, что «несмотря на все трудности, Карабах всегда проявлял способность к выживанию».

«В течение долгих лет мы сталкивались с различными трудностями, однако мы всегда оставались верными ценностям свободы и демократии, которым служил Арцах и 28 лет назад, чтобы восстановить свою независимость», — резюмировал Карен Мирзоян.

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Возвращение Степанакерта за стол переговоров прокомментировал также премьер-министр Карабаха Араик Арутюнян в интервью российскому изданию «Взгляд». По словам Арутюняна, неконструктивный подход Азербайджана в вопросе восстановления формата полноценного участия НКР в переговорном процессе постоянно затягивает окончательное урегулирование карабахского конфликта. «Без непосредственного и полноценного участия карабахской стороны не может быть достигнут какой-либо успех, так как решается непосредственно вопрос Карабаха и население Карабаха должно дать согласие на окончательный вариант урегулирования конфликта», — сказал премьер непризнанной республики.

Комментируя муссируемые в СМИ слухи о так называемом плане Сергея Лаврова, который предусматривает отмену экономической блокады Армении и ввод в Карабах миротворцев в обмен на освобождение пяти азербайджанских районов, Арутюнян заявил, что, так как карабахская сторона все еще не принимает участия в переговорном процессе в качестве полноценной стороны, любой план или предложение обречены на провал. «С нами не обсуждался какой-либо план, так что было бы неправильным делать какие-либо выводы или заключения. Распространение в этой связи неофициальных версий, как заявил президент НКР, может стать поводом для спекуляций. Это в равной степени касается и ввода миротворческих сил в регион. Сегодня реальным и единственным гарантом безопасности населения Карабаха является Армия обороны НКР, которая обеспечивает его мирную жизнедеятельность и сдерживает воинственную агрессию Азербайджана», — сказал премьер-министр НКР.