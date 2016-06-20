Москва, 21 июня, 2016, 12:53 — ИА Регнум. Госдума расширяет возможности применения огнестрельного оружия военнослужащими Росгвардии при большом скоплении людей, если это необходимо для предотвращения терактов или освобождения заложников. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 июня, соответствующую поправку в законопроект о создании нацгвардии Госдума приняла во втором чтении.

Лиза Морская Боец Росгвардии

Военнослужащие Росгвардии не смогут применять оружие при значительном скоплении людей, если в результате его применения могут пострадать случайные лица, «за исключением случаев применения оружия в целях предотвращения (пресечения) террористического акта, освобождения заложников, отражения группового или вооруженного нападения на важные государственные объекты, специальные грузы».

Президент РФ Владимир Путин 5 апреля объявил о создании в России национальной гвардии на базе внутренних войск МВД.