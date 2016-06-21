Киев, 21 июня, 2016, 12:48 — ИА Регнум. Украинские власти возвращают доверие США, проводя успешные реформы. Об этом 21 июня на пресс-конференции в Киеве заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, комментируя итоги визита в США, передает ИА REGNUM.

Густав Олаф Цедерстрем. Карл XII и Мазепа после Полтавской битвы. 1878

«По результатам этого визита самое главное, я почувствовал то, что доверие к Украине на самом деле возвращается. Положительно воспринят старт работы нового правительства, смена генпрокурора, начало судебной реформы, и, соответственно, мы имеем серьезную поддержку во всех сферах, в том числе оборонной сфере, со стороны США», — сказал Гройсман.

Он проинформировал, что украинская делегация провела в США более 30 встреч, в частности, с вице-президентом США Джозефом Байденом, министрами экономики, финансов и энергетики США, а также с руководством агентства USAID и Всемирного банка. Гройсман отметил, что Министерство торговли США поможет Украине создать офис по сопровождению инвестиций при премьер-министре. «В ближайшее время приедет министр торговли США госпожа Прицкер, ее первый заместитель. Мы договорились о том, что они предоставят нам техническую поддержку по созданию офиса при премьер-министре по сопровождению инвестиций. Также считаю, что сегодня у нас есть огромные возможности по привлечению инвестиций в украинскую экономику и повышение наших возможностей по международной торговле», — рассказал Гройсман.

По его словам, американский бизнес проявил интерес к вложению инвестиций в Украину. «Американский бизнес, с представителями которого я имел две встречи в Вашингтоне и Нью-Йорке, имеет большую заинтересованность в Украине. Через создание такого офиса мы можем говорить, что в Украине будут появляться новые инвестиции. Также есть заинтересованность в приватизации ОПЗ», — подчеркнул Гройсман.

Напомним, 14−17 июня Гройсман посетил США по приглашению вице-президента США Джо Байдена.